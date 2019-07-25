شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولات فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الأهلى من تحقيق لقب الدوري الممتاز للموسم الرابع على التوالي وللمرة الـ41 في تاريخه، بعد تغلبه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم.

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احتفاظ الأهلي بدرع الدوري يؤكد أنه الإمبراطورية الكروية التي لا تغيب عنها البطولات؛ محليًا وقاريًا، بعدما رفع رصيده من الالقاب إلى 136 بطولة، جعلته أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات والألقاب، متفوقًا بذلك على أعتى الأندية العالمية؛ بواقع 20 لقبًا قاريًا، منهم ثمانية ألقاب في دوري الأبطال الإفريقي، وأربعة في أبطال الكؤوس، ولقب واحد في كأس الكونفدرالية، وستة ألقاب في بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة واحدة للأفرو– آسيوية إلى جانب أربعة ألقاب للبطولات العربية.

وعلى الصعيد المحلي، يتربع النادي الأهلي على عرش الكرة المصرية ــ بلا منازع ــ، فهو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح في تحقيق 41 لقبًا في بطولة الدوري العام، و36 لقبًا في بطولة كأس مصر، و10 ألقاب في بطولة السوبر المحلي، و7 ألقاب في بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا فى بطولة دوري منطقة القاهرة،، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة في مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة أيضا.