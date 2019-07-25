شكرا لقرائتكم خبر عن حزن لاعبى الأبيض بعد ضياع اللقب رغم الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة ”الخليج 365”، حزن لاعبى الفريق الأبيض بعد الفوز على نظيره الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، فقد الزمالك فرصه فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز بعدما فاز الأهلى على المقاولون العرب، ليُعلن تتويجه باللقب رسميًا بالنسخة الجارية للمرة 41 فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتبقى مباراة واحدة بين القطبين فى ختام منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها الأحد المقبل ولن تؤثر على ترتيب الدورى.

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلى وفوز الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 3 / 1، يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأحمر الذى تصدر الدورى برصيد 77 نقطة، بعدما خاض الأبيض 33 مباراة حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وهزم فى 3 مواجهات، فيما سجل 65 هدفًا واستقبل 30 هدفًا.

وضمن الزمالك المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى النسخة المقبلة، بعد فوزه على الإسماعيلى اليوم، ليتأهل رسميًا للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، حيث أسفرت قرعة دور التمهيدى للبطولة الإفريقية، عن وقوع بطل الدورى المصرى فى مواجهة فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان، بينما يواجه الأبيض وصيف الدورى المصرى فريق "ديكاداها" بطل الدورى الصومالى ومن المقرر أن يخوض ممثلى الكرة المصرية مباريات الذهاب خارج البلاد على أن تقام العودة هنا فى مصر، وسيكون الذهاب أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس، والعودة أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه.

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أحرز محمود علاء، مدافع الزمالك، هدف الأبيض الأول أمام الإسماعيلى، ليتصدر قائمة هدافى الفريق هذا الموسم، بعدما شارك فى 49 مباراة مع الأبيض بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.

احرز علاء 18 هدفًا مع الزمالك بواقع 15 هدفًا فى الدورى من بينهم 10 أهداف من ركلات جزاء، فيما أهدر ركلتين، ليكون ثانى هدافى الدورى للنسخة الجارية، بعد أحمد على المتصدر برصيد 18 هدفًا، فيما سجل هدفين فى الكونفدرالية وهدف فى كأس مصر.

فيما سجل أحمد سيد زيزو، هدف الزمالك الثانى فى شباك الإسماعيلى اليوم، ليكون أول أهدافه مع القلعة البيضاء منذ انضمامه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث شارك مع الفريق فى 23 مباراة بواقع 14 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية، أحرز خلالهم هدفًا فيما اختتم عمر السعيد أهداف الزمالك فى شباك الإسماعيلى اليوم بعدما أحرز الهدف الثالث لفريقه والثامن له مع الأبيض هذا الموسم، بعدما شارك فى 40 مباراة، بواقع 24 مباراة فى الدورى و11 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالهم 5 أهداف فى الدورى و3 أهداف فى الكونفدرالية، أحرز عمر السعيد أخر أهدافه مع الزمالك فى الدورى فى مرمى وادى دجلة فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 9 مايو الماضى، فى إطار منافسات الجولة 29 من مسابقة الدورى الممتاز.