رياضة | حسام عاشور يحصد لقب الدوري الـ«12» في مشواره مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يحصد لقب الدوري الـ«12» في مشواره مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوز الأهلي بدرع الدوري الـ 41 في تاريخ النادي رفع رصيد حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم إلى الدرع رقم « 12» خلال مسيرته مع القلعة الحمراء حتى الآن.

ويملك عاشور 35 بطولة مع الأهلي كأكثر لاعب مصري تحقيقا للبطولات، بواقع 12 لقبًا لمسابقة الدوري، و3 ألقاب لكأس مصر، و9 ألقاب للسوبر المصري، و5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، ولقب وحيد لكأس الكونفدرالية، و5 ألقاب للسوبر الإفريقية.

وخاض حسام عاشور بقميص النادي الأهلي 287 مباراة في منافسات بطولة الدوري، منذ تصعيده للفريق الأول، فيما تخطى قائد الأهلي حاجز الـ500 مباراة من إجمالي مشاركاته مع الفريق في مختلف المسابقات.

عاشور بإخلاصه وجهده حقق أرقامًا قياسية وبطولات رائعة خلال مسيرته مع الأهلي التي تمتد لأكثر من 15 عامًا، وهو ما يؤكد أنه لاعب من طراز فريد فرض نفسه على ساحة البطولات الأهلاوية دون ضجيج أو صخب إعلامي.