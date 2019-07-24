رياضة | الرجاء يحصل على توقيع حارس النصر لثلاث سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء يحصل على توقيع حارس النصر لثلاث سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء في دعم صفوفة، استعداداً للموسم الجديد من مسابقة دوري الممتاز "ب" بالحصول على توقيع إبراهيم عيسي حارس مرمى النصر، لمدة ثلاث سنوات.

حضر توقيع العقود وصفي أبوصندوق عضو مجلس الإدارة ووكلاء اللاعب.

وسبق للفريق المطروحي، ضم أكثر من لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم محمد أبو عصا، واسلام جمارك، ومحمود ابراهيم، وعلي جمعه، ومحمود قرني، وعوض تهامي، وعمرو الشحات.