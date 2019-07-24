رياضة | بعد التتويج بالدوري.. الأهلي يتحدي نفسه في الألقاب المتتالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التتويج بالدوري.. الأهلي يتحدي نفسه في الألقاب المتتالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق إنجاز غير مسبوق لأي فريق مصري منذ انطلاق المسابقة موسم 1948-1949، بعد نجاحه في الفوز بدرع الدوري للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم بفوزه اليوم وتحقيق بطولة الدوري هذا العام، وهذا الفوز يؤكد الحقيقة الأهم؛ وهي أن الأهلي ينافس نفسه، بصفته البطل التاريخي للمسابقة، بعدما وصل للقب رقم«41» من أصل 60 نسخة مكتملة للمسابقة.

وكان الأهلي قد تمكن من الاحتفاظ بدرع الدوري 4 مواسم متتالية في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينات وتحديدا في مواسم 1978-1979 و1979-1980 و1980-1981 و1981-1982.

وتؤكد الأرقام أن الأهلي هو النادي الوحيد، الذي نجح في الاحتفاظ باللقب«9» مواسم متتالية مع انطلاق المسابقة نهاية الإربعينيات وفترة الخمسينيات، وكما فاز بـ« 8» ألقاب متتالية منتصف العقد الأول في الألفية الجديدة و«7» ألقاب متتالية في فترة التسعينيات و«4» ألقاب متتالية في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات.

وأمام الأهلي فرصة سانحة لزيادة رصيده من الفوز المتتالي بلقب الدوري في المواسم المقبلة.