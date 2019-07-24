رياضة | سيد عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك: خدنا الدوري يا بيه!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يرد على رئيس الزمالك: خدنا الدوري يا بيه! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جدلاً واسعاً بعد السخرية من رئيس الزمالك بعد تحقيق الأحمر لقب الدوري المصري للمرة الـ 41 في تاريخه.

وفاز النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 ليصل للنقطة 77 في صدارة جدول الترتيب.

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وجاء تصريح عبدالحفيظ عقب نهاية المباراة حيثُ قال: "شخصية النادي الأهلي قد انتصرت وطلبنا من الجمهور الصبر وقدرنا نكسب في النهاية وإحنا متصدرين بفارق كبير من النقاط، وخدنا الدوري يا بيه".

وأضاف في حديثه: "هذه شخصية النادي الأهلي الذي يراهن عليها الجميع، ولكن ده ألذ دوري بسبب مواجهتنا العديد من التحديات والهجوم علىينا وفي حقي".

وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي: "الأهلي والزمالك ستظل مباراة قمة مهما حدث".