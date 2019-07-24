رياضة | رد ناري من مرتضي منصور بعد فوز الأهلي بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من مرتضي منصور بعد فوز الأهلي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب التأخير في الإعلان عن أسماء حكام مباراتي الاهلي والمقاولون والزمالك والاسماعيلي قبل المباريات مباشرة.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية: " لا يوجد دورى محترم فى أى دولة فى العالم ، يتم اسناد مباراة إلى طاقم تحكيمى قبلها بـ 3 ساعات".

وأضاف: " استبدال طاقم حكام لقاء الزمالك والاسماعيلي قبل المباراة كارثة، وأمر لا يحدث إلا في الكرة المصرية.