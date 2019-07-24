رياضة | أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الأهلي بعد الفوز بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بانتصار فريقه على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 من الدوري المصري، ليضمن بذلك الفريق الأحمر بتتويجه بالنسخة الـ41 من بطولة الدوري المصري.

وقال "لاسارتي" في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: لاعبو الأهلي استحقوا بكل تأكيد التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم.

وواصل: جميع لاعبي الفريق الأحمر قدموا مجهودات كبيرة على مدار مشوار الفريق طوال الموسم، ومعسكر الفريق الأخير في إسبانيا نجحنا في جني ثماره في النهاية أمام المقاولون.

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وأكمل حديثه قائلًا: جميع لاعبي الأهلي دون استثناء كانوا الأفضل دون منازع عن باقي لاعبي الفرق الأخرى على صعيد المستوى الفني ببطولة الدوري، وهو الأمر الذي صنع الفارق لنا في النهاية.

وأردف: عندما وصلت كان الفارق 17 نقطة للمتصدر، وأعتقد اننا كجهاز فني قدمنا عملًا جيدًا.

وعن مستقبله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، تابع حديثه قائلًا: مستمر مع الفريق بالموسم المقبل، ولدي العديد من الأهداف التي أسعى إلى تحقيقها مع الفريق.

واختتم مارتن لاسارتي حديثه مؤكدًا: لم نُحدد بعد صفقات الفريق الجديدة خلال المرحلة المقبلة أو الراحلين عن الفريق.