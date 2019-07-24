رياضة | محمد هاني: عشنا بعد الفوز على المقاولون لحظة تاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد هاني: عشنا بعد الفوز على المقاولون لحظة تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد هاني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفوز بلقب الدوري، يؤكد شخصية نادي البطولات، الذي نجح في التغلب على كل الصعوبات، والظروف والعراقيل التي واجهته طول الموسم، كما يؤكد شخصية اللاعبين وجدارتهم في ارتداء قميص الأهلي.

وقال :" عشنا بعد الفوز على المقاولون لحظة تاريخية بلقب غالي جاء بعد مجهود كبير وضغوط غير طبيعية والجماهير تستحق الفرحة".

وأكد أن الأهلي نجح في تخطي عقبة المقاولون العرب، رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها، وحقق اللقب المفضل لدى الأهلي وجماهيره العريضة، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من البطولة ويحفزهم على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد.