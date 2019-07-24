رياضة | سعد سمير بعد فوز الأهلي بالدوري: الرهان دائما على شخصية البطل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعد سمير بعد فوز الأهلي بالدوري: الرهان دائما على شخصية البطل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفل سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بفوز فريقه ببطولة الدوري المصري الممتاز، عقب الانتصار على المقاولون العرب.

وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكتب سعيد سمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرضو قليل.مبروك لأعظم جمهور في الدنيا ودايما النادي الأهلي مصدر السعادة ... دوري ٤١ .. في ظروف صعبة .. ولكن الرهان دائما علي شخصية البطل".