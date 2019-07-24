رياضة | ربيعة: الجمهور كلمة السر وراء تتويج الأهلي باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربيعة: الجمهور كلمة السر وراء تتويج الأهلي باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرز رامي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، دور جمهور القلعة الحمراء في مساندة الفريق هذا الموسم، وهو ما أدى إلى تتويح الفوز ببطولة الدوري.

وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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اوقال رامي: "الجمهور تعب معنا بشكل كبير، وكذلك الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي، الفوز بالدوري اليوم هو نتاج مجهود موسم كامل".

وأضاف اللاعب: "بعيدا عن الفوز، كان شكلنا داخل الملعب جيد جدا، لقد ظهرنا بشكل جيد، ونتمنى استمرارا حالة الفرحة بالفوز على الزمالك في لقاء الأحد المقبل".

وعاد ليقول: "تعرضت للإصابة لفترة طويلة، ولكنه قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، وأحاول أن أتواجد دائما داخل الملعب وأساعد فريقي في الفوز".