رياضة | أول تعليق من الشناوي بعد تتويج الأهلي بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من الشناوي بعد تتويج الأهلي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بحسم لقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب 3/1 في الجولة قبل الأخيرة، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال حارس الأهلي إن الفريق قدم مباريات قوية على مدار الموسم، وكانت روح الفانلة الحمراء حاضرة في الأوقات الصعبة، ولعبت الدور الأكبر في الفوز بالبطولة.

وحرص الشناوي على تقديم التهنئة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أنها تستحق الفرحة بالبطولة؛ لأنها ساندت اللاعبين والجهاز الفني حتى تحقق اللقب.