رياضة | جماهير الأهلي تحتفل بلقب الدوري أمام مقر النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير الأهلي تحتفل بلقب الدوري أمام مقر النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد كبير من جماهير النادي الأهلي على الاحتفال بالفوز ببطولة الدوري المصري الممتاز، أمام مقر النادي بالجزيرة، عقب نهاية لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع المقاولون العرب.

وفاز الاهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الحادية والأربعين في تاريخه، بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والثلاثين، الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وزحفت الجماهير إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقامت بالغناء للنادي والفريق، ورفعت أعلام النادي، للتعبير عن فرحتها للتويج باللقب الغالي.