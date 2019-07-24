رياضة | معلول: الأهلي عوضني عن الاستبعاد من منتخب تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول: الأهلي عوضني عن الاستبعاد من منتخب تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب على معلول نجم النادي الأهلي، عن سعادته بفوز المارد الأحمر بالدوري هذا الموسم، وللمرة رقم 41 في تاريخ النادي الأحمر

وقال معلول في تصريحات تليفزيونية :"إن فوزه مع النادي الأهلي عوضني عن الاستبعاد من منتخب تونس قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرا.

وكان الأهلي نجح في الفوز على المقاولون العرب، بثلاثية مقابل هدف وحيد، بمنافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.