لا أحد يرغب في ضم بطل العالم.. سوى روسيا والصين

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المهاجم الألماني أندريه شورله

رغم خوضه 207 في البوندسليغا فقد تبددت آمال المهاجم الألماني أندريه شورله في إكمال مشوراه الكروي مع دورتموند، وباتت القيمة السوقية لبطل كأس العالم تتدهور وصولا إلى 7 ملايين يورو. والخيارات لا تتعدى روسيا والصين.

يبدو أن المهاجم الألماني أندريه شورله المرتبط بعقد مع بروسيا دورتموند حتى 2021 بات في مواجهة سقوط عميق، فقبل سنوات أربع فحسب كانت القيمة السوقية لشورله (28 عاماً) تصل إلى 30 مليون يورو. لكنها تقلصت في الوقت الراهن لتصل إلى 12 مليوناً فقط. لكن الأمر الذي يزيد الوضع تفاقماً هو إعلان وصيف بطل الدوري الألماني عن استعداده للتخلي عن المهاجم الألماني في سوق الانتقالات الحالية مقابل سبعة ملايين فقط.

وهذا الانحدار الكبير في قيمة اللاعب بسوق الانتقالات، باتت تثير قلق شورله نفسه، الذي يعد صاحب أعلى الرواتب في صفوف دورتموند بـسبعة ملايين يورو، حسب صحيفة "بيلد" الألمانية. ويبدو أن هذا الراتب المرتفع هو ما دفع دورتموند إلى قراره بإمكانية التخلي عن بطل كأس العالم 2014.

وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتبقي بالنسبة لشورله الذي خاض 207 مباراة في منافسات الدوري الألماني، هو الانتقال إلى الدوري الروسي أو نظيره الصيني. وفي هذا السياق فقد كشف موقع "تشابيونات" الروسي مؤخراً إن قطبي العاصمة الروسية لوكوموتيف وسبارتاك موسكو يسعيان إلى الفوز بخدمات المهاجم الألماني. وفيما يبدي أولهما رغبة بضم شورله على سبيل الإعارة، يرغب منافسه سبارتاك في ضمه بشكل نهائي.

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من جانبه أفاد موقع "سبورت" الألماني أن شورله يبدى هو الآخر رغبة في خوض غمار منافسات الدوري الروسي، فقد قال في وكيل أعماله أنغو هاسبيل في مقابلة مع موقع "سبورت 24" الروسي: "نحن مهتمون دائماً بإمكانية مواصلة مشواره (شورله) في روسيا. ونحن على اتصال ببعض الأندية الروسية، لكننا لا نرغب الآن في الكشف عن أسمائها".

وعلى الرغم من ذلك يمكن أن يكون أحد الخيارات هو بالتأكيد العودة إلى إنجلترا ، حيث لعب شورله بالفعل مع الناديين اللندنيين تشيلسي وفولهام. وقال شورله نفسه مؤخراً في مقابلة مع "سكاي": "لدي مكانة جيدة في الدوري الإنجليزي. لذلك قد يبقى البريميرليغ أحد الخيارات أمامي بالطبع".

وكان الجناح الأسير قد خرج من حسابات بروسيا دورتموند، حتى قام المدرب لوسيان فافر بالاستغناء عنه قبل موسمين، ولم يجد مفراً من هذا إلا الهروب إلى فولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة. لكن هبوط الفريق من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حتّم عودة شورله فبات يبحث من جديد عن إمكانية لمواصلة مشواره الرياضي.

ولم يتمكن المهاجم الألماني من إثارة اهتمام أي من الأندية العالمية الكبرى. وأوضح دورتموند مراراً أن مستقبل اللاعب ليس في صفوف دورتموند، حتى أنه لم يُشرك في جولة النادي في الولايات المتحدة.