الامارات | سيد عبد الحفيظ: توقعت الفوز “بألذ دوري” عندما كنا متأخرين بـ 14 نقطة عن المتصدر

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: توقعت الفوز “بألذ دوري” عندما كنا متأخرين بـ 14 نقطة عن المتصدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مدير الكرة بالنادى الأهلى سيد عبد الحفيظ، سعادته الكبيرة بالفوز بدرع الدورى العام رقم 41، موجها الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الادارة، مؤكداً أنه توقع الفوز ببطولة الدوري من شهر يناير الماضي عندما كان فريقه متأخراً بفارق 14 نقطة عن المتصدر.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية، :" حققنا الفوز بألذ دورى وليس أصعب دورى"، معلقا:" خدنا ألذ دورى يا بيه”، تابع :" توقعت الفوز بالدورى يوم 24 يناير الماضى، وكنا متخلفين عن المتصدر حينها بـ14 نقطة، ولكن بالعزيمة والإصرار حققنا ألذ دورى فى تاريخنا".

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز، ليرفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري.