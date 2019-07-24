شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 8 أهداف في الثواني الأخيرة منحت الأهلي لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019 للمرة الـ 41 في تاريخه، إثر فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مؤجلات المسابقة في مباراة استضافها ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وعلى مدار مشوار الأهلي بالمسابقة في هذا الموسم تمكن من تسجيل 8 أهداف قاتلة قلبت الموازين في الثواني الأخيرة ومنحته عدد كبير من النقاط التي حسمت اللقب في النهاية، ووصلت إلى الرقم 14.

البداية كانت مع مباراة الجولة الأولى في مواجهة الإسماعيلي، حيث تأخر الأهلي بهدف حتى الدقيقة 90+5 من عمرها والتي سجل خلالها هدف الإنقاذ للفريق الأحمر وتلافي الخسارة.

وفي دقائق حرجة قبل صافرة النهاية وبالتحديد مع الدقيقة 90+3 يسجل مؤمن زكريا هدف تعزيز فوز الأهلي على النجوم ويضيف الهدف الثاني ليعلن عن حصد فريقه للنقاط الثلاثة.

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وفي اللحظة التي انتظر خلالها الجميع خسارة الأهلي على يد الداخلية بهدفين مقابل هدف، ينجح أيمن أشرف في تسجيل هدف التعادل القاتل مع الدقيقة 90+5 ليتلاشي أبناء القلعة الحمراء خسارة جديدة.

الدقيقة 87 من عمر مباراة الأهلي والجونة تشهد على هدف قاتل للأهلي بقدم ناصر ماهر في شباك الجونة بمنافسات الدور الثاني للمسابقة، يحسم به المارد الأحمر 3 نثاط ثمينة في مشواره نجو الحفاظ على اللقب.

ويفاجىء الأهلي الجميع ويسجل ثنائية متأخرة في الدقيقتين 90+2 و 90+8 في شباك الاتحاد السكندري في مباراة مثيرة احتضنها ملعب برج العرب، ليرد الأحمر على خسارته أمام الاتحاد بالدور الأول.

الأنجولي جيرالدو يسجل واحد من أغلى أهداف الأهلي في الدوري هذا الموسم مع الدقيقة 90+8 في شباك سموحة ببتروسبورت بمنافسات الدور الثاني للمسابقة، ليحسم أبناء التتش فوزاً غالياً.

يمارس الأهلي هواياته مع الثواني الأخيرة ويسجل علي معلول الظهير التونسي هدفاً من تصويبة قوية في شباك طلائع الجيش مع الدقيقة 89 من عمر مباراة الدور الثاني في ظل سيطرة التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة، ليحقق الأهلي فوز متأخر جديد.