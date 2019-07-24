شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يهنئ الأهلي بالدوري الرابع على التوالي والـ41 في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسالة تهنئة للنادي الأهلي بعد الفوز بالدوري الممتاز المصري للمرة الرابعة على التوالي والـ41 في تاريخ النادي.

وكتب الحساب الرسمي ل«فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الناطق باللغة العربية: «#الأهلي بطل الدوري للموسم الرابع على التوالي وللمرة 41 في تاريخه، فاز 3-1 على المقاولون العرب ليتوّج بلقب الموسم الماراثوني في الجولة قبل الأخيرة».

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وأضاف: «تهانينا للشياطين الحمر ولجماهير نادي القلعة الحمراء العريق وتمنياتنا بدوام البطولات.. ألف مبروك!.. #الأهلي_بطل_الدوري».

وحسم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لقب الدوري الممتاز، بعد انتصاره مساء الأربعاء على المقاولون العرب، قبل نهاية الدوري بجولة واحدة.

وحافظ الأهلي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن ملاحقه الزمالك، بعد انتصاره على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليصل للنقطة رقم 77، بينما وصل الزمالك للنقطة 72، ليحقق اللقب رقم 41 بتاريخه.