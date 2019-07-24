شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي على المقاولون: «خدنا الدوري يا بيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن فرحته بالفوز بالدوري العام للمرة 41 في تاريخ الأهلي، مقتبسًا جملة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قائلًا: «خدنا الدوري يا بيه».

وتابع عبدالحفيظ في تصريحات لـ«أون أسبورت»: «الدوري ده ألذ دوري لعبنا فيه، وكان لذيذ في تحدياته، وربنا كرمنا جدًا بتوفيقه، واستطعنا الفوز بالدوري قبل انتهائه بمباراة، بعد ما كنا في المركز السادس».

وحسم الأهلي بطولة الدوري الممتاز موسم 2018-2019 بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 ليتسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه إلى 5 نقاط قبل الجولة الاخيرة من البطولة.

Advertisements

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي بعد المباراة: «منذ 6 أشهر كنا نلعب في برج العرب أيضا مع مصر المقاصة، الفارق كان مع المتصدر 14 نقطة، وكان متبقي لنا مباراتين مؤجلتين».

وتابع: «نحن نراهن دائما على شخصية الأهلي، نشكر مجلس الإدارة على توفير كل الدعم للفريق خلال الفترة المقبلة خاصة انتقالات يناير، نشكر الجهاز الفني لتحمله الكثير من النقد، نشكر اللاعبين على ما قدموه».

وأكمل: «الأهلي حصل على الدوري، هذا ألذ دوري في التاريخ، لن أقول أنه صعب، لكنه لذيذ، لقد تحملنا الكثير من الإهانات والتجاوزات، الأهلي دائما يسامح الجميع، لا يوجد أي مشكلة، طالما فزنا بالدوري».

واختتم: «من حق الجميع أن يفرح بالبطولة، بعد ذلك سوف نبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك، ليس لها أهمية رقمية، لكن تبقى مباراة قمة لها حسابات خاصة، سندرس أن يكون هناك يوم عائلي للاعبين والجهاز للاحتفال بالدوري».