شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول: جمهور الأهلي خير سند لنا طوال الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب على معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج النادي بالدوري الـ41 في تاريخه، مؤكدأ أنه وعد بتقديم أكثر من 100% من جهده من أجل جماهير الأهلي، قائلًا أن أهم سلاح للفريق خلال الموسم الحالي هو الجماهير.

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وقال معلول في تصريحاته عقب المباراة على قناة «نايل سبورت» الفضائية: «عملنا معسكر في إسبانيا والمدير الفني منحنا بعض التعليمات وكنا نرغب في تقديم أفضل ما لدينا».

وأضاف: «لا يوجد في الأهلي لاعب يخوض المباريات لنفسه، لكننا جميعًا نلعب من أجل مصلحة الأهلي».

واختتم: «جمهور الأهلي كان خير سند بالنسبة لنا طوال الموسم، ودعمنا في أصعب المواقف من أجل تجاوزها».