شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يوجه رسالة لـ«الخطيب» بعد الفوز بالدوري الـ41 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسام عاشور قائد النادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي، بعد حسم الفريق لبطولة الدوري الممتاز قبل نهايتها بمباراة واحدة.

ووجه رسالة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلًا: «لعيبتك رجالة».

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وأكد قائد المارد الأحمر، أن لاعبي الفريق سطروا تاريخا بالفوز ببطولة الدوري الأطوال في التاريخ والتي امتدت لسنة كاملة.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، باكيا: «قللتم من الأهلي منذ 6 أشهر، وأن النادي الأهلي في المنطقة الدافئة، أين أنتم الآن؟»

وأكمل عاشور: «تعودنا على البطولات في النادي الأهلي، والطبيعي أن نتوج بالدوري».