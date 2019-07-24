شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أبوتريكة بعد حسم الأهلي للدوري الـ41 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على حسم المارد الأحمر لدرع الدوري المصري الممتاز.

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وفاز الأهلي على نظيره المقاولون العرب في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بثلاثية مقابل هدف، ليتوج رسميًا بلقب الدوري.

وكتب أبوتريكة في تدوينة له عبر موقع التواص الاجتماعي «تويتر»: «الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي».

واختتم: «رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الاهلي شامخ وبدون ضجيج لأن ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقي الأهلي فوق الجميع».