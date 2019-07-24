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أول تعليق من أبوتريكة بعد حسم الأهلي للدوري الـ41

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أبوتريكة بعد حسم الأهلي للدوري الـ41 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على حسم المارد الأحمر لدرع الممتاز.

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وفاز الأهلي على نظيره المقاولون العرب في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب برج العرب بثلاثية مقابل هدف، ليتوج رسميًا بلقب الدوري.

وكتب أبوتريكة في تدوينة له عبر موقع التواص الاجتماعي «تويتر»: «الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي».

واختتم: «رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الاهلي شامخ وبدون ضجيج لأن ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقي الأهلي فوق الجميع».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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