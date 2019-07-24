شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: «أخيرًا ظهر حسين الشحات جاب فلوسه في الماتش بتاع الدرع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علّق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي بلقب الدوري العام، مساء الأربعاء، قائلًا: «أخيرًا ظهر حسين الشحات جاب فلوسه في الماتش بتاع الدرع».

وتابع في حسابه على «تويتر»: «مبروك الأهلى الدوري الغريب العجيب الطويل بصراحه لا استطيع أن أقول إن الأهلى هذا العام كان الأفضل ولكنه استفاد من تعثر كل من حوله، الكوره كلها في مصر محتاجه تطوير كبير نحن في الانتظار».