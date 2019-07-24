رازفان يرفض العروض المقدمة لـ ” كادش “

يتمسك مدرب الهلال رازفان لوشيسكو باللاعب حسن كادش، حيث رفض رحيله. وقالت مصادر إن رازفان رفض جميع العروض المقدمة لـ ” كادش ” للحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية. ويرغب الهلال في الحفاظ على لاعبيه المميزين في صفوفه ليضمن منافسه قوية خلال الموسم المقبل.

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