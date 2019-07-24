برشلونة يطرح حلًا وسطَا على بيتيس

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لإدارة ريال بيتيس، من أجل ضم الظهير الأيسر، جونيور فيربو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن برشلونة رفع عرضه إلى 27 مليون يورو، من أجل إقناع النادي الأندلسي.

وكان ريال بيتيس قد رفض العرض الأول للنادي الكتالوني، الذي بلغت قيمته 20 مليون يورو، وطالب بالحصول على 30 مليون يورو.

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ويأمل البلوجرانا أن يكون عرضه الجديد هو الحل الوسط لحسم الصفقة.

يُذكر أن إدارة البارسا تسعى لتوفير بديل مميز لجوردي ألبا، في مركز الظهير الأيسر، وتم تحديد فيربو كأولوية في الميركاتو، رغم وجود عدة خيارات من البوندسليجا.

وأشارت "سكاي سبورتس" إلى أنه من الممكن، أن يدخل خوان ميراندا لاعب فريق شباب برشلونة، ضمن الصفقة على سبيل الإعارة.