تونس تهزم المغرب في مونديال الطائرة للشباب

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للشباب (أقل من 21 سنة) اليوم الأربعاء، على منتخب المغرب بثلاثة أشواط لشوطين في جدول المباريات الترتيبية ضمن بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب المقامة حاليا بالبحرين.

وشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين نسور قرطاج وأسود الأطلس فبعد شوط أول للمغرب 25 - 19 نجح منتخب تونس في التعديل بافتكاك الشوط الثاني بنفس النتيجة 25 - 19 قبل أن يأخذ الأسود الأسبقية مرة أخرى في الشوط الثالث 25 - 23 لكن إصرار نسور قرطاج على الفوز كان أكبر وهو ما مكنهم من كسب الشوط الرابع 25 - 19 والشوط الخامس والفاصل 16- 14.

ويركن المنتخب التونسي إلى الراحة غدًا الخميس على أن يواصل مشواره في منافسات المونديال يوم الجمعة المقبل، بملاقاة منتخب بورتوريكو.

وفي صورة الفوز على بورتوريكو، يراهن المنتخب التونسي يوم السبت المقبل على المرتبتين 13 أو 14 في حين سيتبارى في حال الهزيمة أمام بوروتريكو على المركزين 15 أو 16.