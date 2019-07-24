ريال مدريد يرفض "العرض الغبي" لجاريث بيل

كشف تقرير صحفي صيني، عن تفاصيل العرض الذي قدمه جيانجسو سونينج الصيني، للويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، نقلا عن "سينا سبورت" الصينية، فإن جيانجسو عرض على ريال مدريد 20 مليون يورو لضم بيل.

وأضاف التقرير: "النادي الصيني عرض على بيل عقدًا لمدة عامين، وبراتب سنوي بقيمة 17 مليون يورو وهو نفس راتبه الحالي مع ريال مدريد".

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ووصفت الصحيفة هذا العرض بـ"العرض الغبي" والذي تم رفضه من قبل إدارة ريال مدريد واللاعب.

يُذكر أن علاقة جاريث بيل مع المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، وصلت إلى أسوأ مراحلها، وأعلن الفرنسي أن النادي يعمل على رحيله في الوقت الحالي.

وشارك بيل في تحقيق الانتصار فجر اليوم على آرسنال الإنجليزي وديًا، حيث سجل هدفا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، قبل أن يحسمها الملكي بركلات الترجيح.