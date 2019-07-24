مدرب بيرو يطالب كاريلو بالرحيل عن دوري المحترفين

طالب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني لمنتخب بيرو، أندري كاريلو المحترف في صفوف نادي الهلال، بضرورة البحث عن بطولة جديدة بدلاً من دوري المحترفين.

وقال ” جاريكا ” في تصريحات له، إن ” كاريلو ” لاعب مهم للغاية في تشكيلته على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أنه يسمع نصائحه ويأخذها بعين الإعتبار.

وأضاف أنه على “كاريلو” تطوير نفسه وذلك بالبحث عن دوري أقوى من السعودي، مشيرًا إلى أن اللاعب يعرف مصلحته لكن وجب التنويه فقط.

يذكر أن اللاعب المحترف في صفوف الهلال قد شارك في مباريات منتخب بيرو ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة، ولم ينجح في إحراز أي هدف لكنه صنع هدفين.