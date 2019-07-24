الأهلي يحصد لقب الدوري المصري الـ 41 بعد ثلاثية في المقاولون

حصد فريق الأهلي لقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة 41 في تاريخه بعد أن حقق فوزاً عريضاً على حساب مضيفه المقاولون العرب بنتيجة (3-1) ، اليوم الأربعاء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري.

تقدم الأهلي بهدف التونسي علي معلول في الدقيقة 26 وأحرز حسين الشحات ثنائية في الدقيقتين 63 و71 من عمر اللقاء وأحرز التونسي سيف الجزيري هدفاً للمقاولون في الدقيقة 90+1 ليرفع الفريق الأحمر بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي رصيده إلى 77 نقطة ويحصد لقب الدوري للموسم الرابع على التوالي وتجمد رصيد المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس عند 48 نقطة بالمركز الخامس.

وقدم الأهلي عرضاً قوياً حسم خلاله الفوز ببراعة وخاصة مع تألق حسين الشحات وعمرو السولية وفي ظل أداء باهت للمقاولون الذي افتقد الخطورة الهجومية أمام المرمى الأحمر.