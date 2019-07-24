مانشستر يونايتد يضع الخطة البديلة لترميم دفاعاته

يحاول مانشستر يونايتد تجهيز خطة بديلة تحسبًا لإمكانية تعثر المفاوضات بشأن ضم مدافع ليستر سيتي هاري ماجواير.
ودخلت المفاوضات بين الطرفين نفقًا مظلمًا في الآونة الأخيرة، في ظل اهتمام مانشستر سيتي بضم اللاعب الدولي الإنجليزي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" يوم الأربعاء، فإن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي، سيكون الخيار الرئيسي لمانشستر يونايتد في حال فشل في ضم ماجواير.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن نابولي يقدر قيمة مدافعه السنغالي بحوالي 85 مليون جنيه إسترليني، علمًا بأن ليستر سيتي يطالب هو الآخر بأكثر من 80 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن ماجواير.
ويعد كوليبالي عنصرًا أساسيًا في دفاع نابولي منذ انتقاله إليه العام 2014، وساعد منتخب بلاده قبل أيام على الوصول إلى نهائي كأس الأمم الافريقية الذي فاز به المنتخب الجزائري.
ولم يرافق نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوارد، الفريق في رحلته إلى أستراليا وآسيا، من أجل التركيز على إتمام صفقات جديدة للنادي، علما بأن ماجواير على رأس لائحته الشرائية إلى جانب لاعب وسط نيوكاسل شون لونجستاف.
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