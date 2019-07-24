الرباط الصليبي يضرب لاعب ليفربول

أثبتت الفحوصات الطبية، اليوم الأربعاء، تعرض أحد لاعبي ليفربول لإصابة في الرباط الصليبي، ستغيبه عن الملاعب لفترة تصل إلى ستة أشهر.

ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن لبطل دوري أبطال أوروبا، ناثانييل كلاين، الذي تعرض للإصابة مؤخرًا خلال مواجهة بوروسيا دورتموند وديًا.

وسافر اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مع الفريق إلى بوسطن، حيث خاض ليفربول مباراة أخرى أمام إشبيلية، لكنه عاد إلى إنجلترا بعدما كشفت التقارير الطبية طبيعة الإصابة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تعليقه على الأمر قائلًا: "ماذا يمكنني القول سوى إننا نشعر جميعا بالأسى لما حدث مع كلاين، كان يتدرب ويلعب بشكل جيد للغاية، كان في حالة مذهلة".

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وأضاف: "من الواضح أن إصابة من هذا النوع، ليست نبأً جيدًا لأي لاعب، لكن الخلاصة بالنسبة إليه وفقا للمختصين، أنها إصابة مباشرة في الرباط الصليبي، وهذا يعني أن إصلاح الأمر والعودة إلى الملاعب، يتطلب طريقا خاليا من المضاعفات".

وتأتي هذه الإصابة في أصعب توقيت بالنسبة لكلاين، الذي يتبقى في عقده مع ليفربول عام واحد فقط، علما بأنه قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى بورنموث.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن كريستال بالاس يفكر في التعاقد مع كلاين، لتعويض رحيل الظهير الأيمن أرون وان-بيساكا إلى مانشستر يونايتد.