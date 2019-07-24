النجم الساحلي والترجي يشاركان في البطولة العربية

وقع الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اتفاقية مشاركة ناديي النجم الساحلي والترجي التونسيين في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال القادمة. وجاء ذلك بحضور مدير البطولة العربية للأندية، طلال آل الشيخ، وممثلي الجامعة التونسية لكرة القدم وناديي النجم الساحلي والترجي. ويذكر أن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، تركي آل الشيخ قد قرر إطلاق اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس على النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، وستُقام المباراة النهائية 2020 في الرباط.

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