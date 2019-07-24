الهلال السعودي يختتم معسكره في النمسا دون خسارة

فاز الهلال، الأربعاء، على أودينيزي الإيطالي 3-2 في مباراته السابعة والأخيرة قبل العودة إلى الرياض بعد انتهاء معسكره التحضيري في مدينة لينز النمساوية.

وافتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال عند الدقيقة 19، في حين أدرك أودنيزي التعادل عند الدقيقة 29 لكن سالم اعاد التقدم للهلال مرة أخرى بهدف ثاني عند الدقيقة44 انتهى عليه الشوط الأول.

و أدرك الفريق الإيطالي التعادل عند الدقيقة 56، قبل أن يتقدم جوميز للهلال بهدف ثالث عند الدقيقة 67.

وبدأ البروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال المباراة بتشكيل أساسي ضم كلاً من: عبدالله المعيوف، جاني هيون هو، علي البليهي، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، محمد كنو، كارلوس إدواردو، سبيستيان جوفينكو، سالم الدوسري، بافتيمبي جوميز.