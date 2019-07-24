الشباب يفوز في ثاني ودياته بألمانيا

انتهت المباراة الودية بين نادي الشباب ونظيره غوترسلوه، بفوز الشباب بهدفين مقابل هدف. وأحرز أهداف الهلال عبدالله الحمدان، وراكان الشملان، وذلك في المباراة التي أقيمت على الملعب المخصص لتدريبات الشباب خلال المعسكر في هارزفينكل.

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