دفعة قوية لأتلتيكو قبل ديربي مدريد

استأنف أتلتيكو مدريد الإسباني تدريباته، اليوم الأربعاء، بمدينة دالاس الأمريكية، وسط أنباء سعيدة بعودة لاعب الوسط البرتغالي جواو فليكس، وذلك بعد الانتصار على جوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح، ضمن كأس الأبطال الدولية.

وكان فليكس (19 عاما)، الذي انتقل لصفوف الأتليتي هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي، قد أصيب في أول ظهور له بقميص "الروخيبلانكوس" خلال مباراة نومانثيا، السبت الماضي، في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وتأتي عودة الموهبة البرتغالية لكتيبة المدرب دييجو سيميوني، في وقت مناسب، قبل المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد، فجر السبت المقبل على ملعب (ميتلايف) بمدينة إيست راذرفورد، ضمن كأس الأبطال.

وعقب نهاية المران، شارك بعض اللاعبين في مباراة بيسبول، أبرزهم ألفارو موراتا وستيفان سافيتش وكوكي ريسوركسيون، أمام لاعبين من هذه الرياضة.