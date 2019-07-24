إيمري يتصدى لأطماع مانشستر يونايتد في أوباميانج

تعهد مدرب آرسنال، أوناي إيمري، اليوم الأربعاء، بعدم بيع نجمه الجابوني، بيير إيميريك أوباميانج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، الذي يحظى باهتمام مانشستر يونايتد وفقًا لتقارير صحفية.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن إيمري قوله: "(بيع أوباميانج) ليس في تفكيرنا، نحن سعداء للغاية معه ولا نريد بيعه".

وكون أوباميانج شراكة مثمرة مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، منذ انتقاله إلى آرسنال.

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وعن ذلك، قال إيمري: "إنها يكملان بعضهما البعض بشكل لافت، يمكنهما اللعب معا، في بعض الأحيان نلعب بمهاجم واحد أو مهاجمين، وفي أحيان أخرى نلعب بجناحين".

وأضاف: "لدينا احتمالات وخيارات مختلفة بوجود أوباميانج، لأن بإمكانه اللعب كمهاجم وحيد، أو ضمن ثنائي المقدمة، أو كجناح سواء على الناحية اليمنى أو اليسرى".

وواصل مدرب الجانرز: "لكن قبل كل شيء، نريد أن نكون عدوانيين للغاية في الثلث الهجومي، وأن نتقدم للأمام لمساعدته على التسجيل".