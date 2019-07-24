شكرا لقرائتكم تريزيغيه المصري ينضم إلى أستون فيلا الإنكليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 23:12

انضم صانع الألعاب الدولي محمود حسن"تريزيغيه" إلى نادي أستون فيلا الإنكليزي الذي نجح خلال الساعات الأخيرة في حسم الصفقة بعد منافسة قوية مع نادي سانت إيتيان الفرنسي. وكان لاعب نادي قاسم باشا السابق قدم موسما مميزا مع ناديه في الدوري التركي، إذ أنه بجانب دوره المميز في منتصف الميدان سجل أهدفا حاسمة . كما ظهر بمستوى جيد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر التي انتهت بتتويج الجزائر باللقب.



وبات تريزيغيه رابع لاعب بالدوري الإنكليزي بعد مواطنه في الفريق ذاته أحمد المحمدي ، وجناح ليفربول محمد صلاح ، ولاعب وسط أرسنال محمد النني . وبحسب تقارير إنكليزية تمكن الرئيس التنفيذي لأستون فيلا كريستيان بوسلو من إنهاء الصفقة في مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني " 11 مليون يورو" .

من جانب آخر ، أوقفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لاعب الزمالك "أوباما" ولاعب الجونة محمود صابر ثلاث مباريات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهما لسوء السلوك ، ويغيب أوباما عن خلال مواجهتي الإسماعيلي والأهلي المؤجلتين في الدوري المصري .

من جانب آخر ، اقترب الاهلي من إنهاء صفقة لاعب وسط بيراميدز محمد مجدي "أفشة" ليصبح الصفقة الثانية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد لاعب مولودية الجزائري المالي أليو ديانج .