كونميبول يعاقب رئيس الاتحاد الارجنتيني لانتقاده التحكيم

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محمد عثمان - الرياض - اسونسيون - أ ف ب - | منذ 15 ساعة في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 12:16

عاقب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) رئيس الاتحاد الارجنتيني كلاوديو تابيا لانتقاده التحكيم خلال بطولة كوبا اميركا الاخيرة على غرار نجم منتخبه الاول ليونيل ميسي، وقرر الاتحاد القاري "سحب ثقته، بمفعول فوري، من كلاوديو تابيا كممثل موقت لكونميبول في مجلس فيفا". وفي الوقت عينه، دعا لانتخاب بديل له، وكان تابيا قد احتل موقعه الموقت في مجلس فيفا في تشرين الاول/اكتوبر 2018.



وبعد خسارة الارجنتين امام البرازيل المضيفة صفر-2 في نصف نهائي كوبا اميركا مطلع الشهر الجاري، ارسل تابيا خطابا الى كونميبول يعبر فيه عن استيائه، شاجبا "اخطاء التحكيم الفادحة" والتي ادت الى معاقبة الفريق الذي يقوده نجم

وبعد خسارة الارجنتين امام البرازيل المضيفة صفر-2 في نصف نهائي كوبا اميركا مطلع الشهر الجاري، ارسل تابيا خطابا الى كونميبول يعبر فيه عن استيائه، شاجبا "اخطاء التحكيم الفادحة" والتي ادت الى معاقبة الفريق الذي يقوده نجم برشلونة الاسباني، وجاء الخطاب بعد التعليقات النارية من ميسي بحق الحكم الاكوادوري رودي سامبرانو وبشكل عام التحكيم الاميركي الجنوبي.

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