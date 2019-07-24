كاميرا الخليج 365 ترصد أجواء محيط نادى الزمالك بعد ضياع الدوري...

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جدة - عمرو شويل سادت حالة من الهدوء فى محيط نادى الزمالك بعد ضياع لقب الدورى المصرى بالموسم الحالى. وتوج الأهلى بالدورى المصرى للمرة 41 فى تاريخه بعد الفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدورى.

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