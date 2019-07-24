شكرا لقرائتكم مروان محسن: أشعر بالفخر مع الاهلي صائد البطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مروان محسن مهاجم الأهلى، أنه يشعر بالفخر نظرا لإنتمائه إلى فريق الأهلى، موضحا أن الفريق يسعى دائما لحصد الألقاب والبطولات.

قال محسن فى تصريحات تليفزيونية إن جميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير، مهديا الدرع رقم 41 للجماهير الوفية التى لم تتخل عن الفريق طوال الموسم.

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.