تعرف على الأندية المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل حاز فريق الأهلى على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 41 بعدما استطاع الفريق الفوز على المقاولون العرب فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 33 من عمر البطولة الشهيرة. وسجل أهداف الأهلى فى شباك المقاولون العرب، على معلول وحسين الشحات (هدفين). كما فاز الزمالك على الاسماعيلى أيضًا بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما أيضًا ببطولة الدورى المصرى الممتاز فى المواجهة المؤجلة من الجولة 27 . وسجل أهداف الزمالك اليوم الثلاثى محمود علاء، احمد السيد زيزو، وعمر السعيد، بينما سجل هدف الاسماعيلى شيلونجو. وبنتيجة مباراتى الأهلى والزمالك الليلة أصبح ممثلى الكرة المصرية فى البطولات الأفريقية الموسم المقبل كالتالى.. دوري أبطال أفريقيا : الأهلى صاحب المركز الأول والوصيف الزمالك

​الكونفيدرالية : بيراميدز صاحب المركز الثالث والمصرى صاحب المركز الرابع

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