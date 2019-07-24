شكرا لقرائتكم مارتن لاسارتى: نجحنا فى ترتيب الأوراق وتسلمت المهام فى ظروف صعبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي بطل الدورى أكد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاهلي أنه بدأ المشوار مع القلعة الحمراء والفريق متأخر بعدد كبير من النقاط.

وحسم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى درع بطولة الدورى المصرى الممتاز أثر الفوز الذى حققه على نظيره المقاولون العرب فى المباراة التى جمعتهما اليوم على أرضية ملعب استاد برج العرب.

أضاف مارتن لاسارتى فى مداخلة تلفزيونية لقناة "أون سبورت"، أنه عمل وفق الظروف التى شهدها داخل الفريق واستطاع أن يعيد ترتيب الأوراق حتى استطاع حسم اللقب الموسم الجارى.

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وقال مدرب الأهلى إنه لم يركز فى أى شئ خاص بالصفقات الجديدة أو الموسم المقبل قبل انتهاء مشوار بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتابع لاسارتى: "لا أعرف ما إذا كنا سننافس على اللقب الموسم المقبل من عدمه" مشدداً على أن الفريق يعمل وفق خطط زمنية محددة نستطيع من خلالها غلق الملفات بشكل ناجح.