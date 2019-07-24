شكرا لقرائتكم السولية: روح الفانلة الحمراء حسمت الدرع رقم 41 للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو السولية لاعب الأهلى، أن روح الفانلة الحمراء حسمت الدرع رقم 41 للفرسان الحمر، موضحا أن الجميع عمل بإجتهاد وإخلاص من أجل هذا اليوم. ووجه عمرو السولية الشكر إلى زملائه اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الادارة والعمال فى النادى عقب التتويج، وإنهاء الموسم فى الصدارة. وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

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