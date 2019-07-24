شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر رسالة جماهير الزمالك لمحمد إبراهيم قبل إعلان الرحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شنت بعض جماهير نادي الزمالك التى تواجدت في مدرجات ملعب بتروسبورت، هجومًا عنيفًا علي محمد إبراهيم لاعب الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي، التى اقيمت منذ قليل.

ونجح الزمالك فى الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 3/1 ضمن الأسبوع الـ 27 لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكنه خسر اللقب بعد فوز الأهلي على المقاولون بثلاثية نظيفة.

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وهاجمت جماهير الزمالك، من مدرجات بتروسبورت محمد إبراهيم بالهتاف ضده قائلين: "اقلع التيشرت يا محمد يا إبراهيم.. متستحقش تلعب في الزمالك".

وقد قام محمد إبراهيم بالتلويح بإشارة للجماهير تؤكد انتهاء العلاقة بينه وبين النادى تماما عقب نهاية الموسم، بعد وصول العلاقة بينه وبين الإدارة والجماهير البيضاء لطريق مسدود خلال الفترة الأخيرة.