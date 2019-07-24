شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: لاعيبة الاهلي رجالة وعلى قدر المسئولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحى لاعب الاهلي ، أنه كان لابد من تحقيق بطولة للفريق هذا الموسم، لأن الفريق يضم لاعبين رجال وعلى قدر المسئولية.

قال صبحى فى تصريحات تليفزيونية، إنه بعد الخسارة بخماسية أمام صن داونز الجنوب افريقى، تعاهد اللاعبون على ضرورة الفوز بالدورى هذا الموسم وإهدائه للجماهير.

وتوّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.