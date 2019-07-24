شكرا لقرائتكم حسام عاشور يقترب من تحطيم الرقم القياسي لـ داني الفيس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب حسام عاشور قائد فريق الاهلي ، من تحطيم رقم داني الفيس قائد منتخب البرازيل ، في الاكثر تتويجاً علي مستوي العالم في البطولات.

ويملك حسام عاشور حتى الآن 35 لقبًا، آخرهم بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي (2018-19) الذي حسمها المارد الاحمر بعد الفوز علي المقاولون العرب 1/3 ، حيث تُوج عاشور بها 12 مرة.

حسام عاشور، الذي أتم عامه الثالث والثلاثون في شهر مارس الماضي، بدأ مسيرته مع الأهلي وهو في سن 17 عامًا، ويسعى حاليا إلى أن يكون أكثر لاعبي العالم إحرازا للبطولات.

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أما البرازيلي داني ألفيس (36 عاما) هو أول لاعب في التاريخ يتحصل على 40 لقبًا في مسيرته الرياضية، بعد تتويجه مع السيليساو بلقب كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل.

ولا تزال الفرصة مواتية أمام حسام عاشور لتعزيز سجله في الموسم الجاري (2018-19) خلال بطولتي الكأس مصر والسوبر المصري .

وبالتالي يفصل عاشور 5 ألقاب حاليا عن معادلة الرقم القياسي لداني ألفيس قائد منتخب البرازيل .