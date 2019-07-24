شكرا لقرائتكم الشحات: سعيد بهدفي المقاولون وجمهور الأهلي البطل الحقيقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار الشحات إلى أن الجميع في الأهلي كانوا على قلب رجل واحد ولم يقصروا، خاصة مجلس الإدارة الذي وفر كل الدعم والمساندة للفريق والجهاز الفني واللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم على أكمل وجه، أما جمهورنا الحبيب، فكان رقم واحد ــ كعادته دائما ــ واستمر في المساندة والمؤازرة حتى النهاية التي تكللت بلقب الدوري الغالي.
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