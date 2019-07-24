شكرا لقرائتكم الشحات: سعيد بهدفي المقاولون وجمهور الأهلي البطل الحقيقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة الدوري لجماهير الفريق، مؤكدا أنها البطل الحقيقي بفضل دعمها ومساندتها للفريق ولاعبيه طول الموسم، وتحفيزهم على استعادة الانتصارات والعودة لقمة الدوري . وابدي الشحات سعادته بتسجيل هدفين في شباك المقاولون وقال : "البعض حاول التقليل من قدرة الاهلي على التتويج بالدوري.. وحاول التقليل من همم اللاعبين و من حماسهم، خاصة في الوقت الذي كان يعاني فيه الفريق من ظروف صعبة؛ بسبب الإجهاد والإصابات، لكن الجماهير الوفية كانت على وعي كامل، ولم تفقد إيمانها بقدرات فريقها واستمرت في دعم اللاعبين، والشد من أزرهم وعزيمتهم بكل قوة وحماس من أجل الفوز باللقب وهو ما تحقق في النهاية".

وأشار الشحات إلى أن الجميع في الأهلي كانوا على قلب رجل واحد ولم يقصروا، خاصة مجلس الإدارة الذي وفر كل الدعم والمساندة للفريق والجهاز الفني واللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم على أكمل وجه، أما جمهورنا الحبيب، فكان رقم واحد ــ كعادته دائما ــ واستمر في المساندة والمؤازرة حتى النهاية التي تكللت بلقب الدوري الغالي.