شكرا لقرائتكم تعرف على مكافأة الأهلى بعد حصد درع الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد فريق الأهلى لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة 41 فى تاريخه، بعدما استطاع الفوز على المقاولون العرب فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 33 من عمر البطولة الشهيرة. وسجل أهداف الأهلى على معلول وحسين الشحات (هدفين). ويحصل الفريق الفائز ببطولة الدوري المصري الممتاز على مليونى جنيه من اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية والقائم بأعمال رئيس الاتحاد. ونجح النادي الأهلي فى التأهل رسميا للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة ويسعى لحصد اللقب الجديد بعدما فشل فى الفوز باللقب خلال النسخ الخمس الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مكافأة الأهلى بعد حصد درع الدوري المصري... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.