شكرا لقرائتكم محمد هاني: الفوز بالدرع.. ويؤكد هذه شخصية الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد هاني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أن الفوز بلقب الدوري، شخصية نادي البطولات، الذي نجح في التغلب على كل الصعوبات، والظروف والعراقيل التي واجهته طول الموسم.
كما يؤكد شخصية اللاعبين وجدارتهم في ارتداء قميص الأهلي وقال: عشنا بعد الفوز على المقاولون لحظة تاريخية بلقب غالي جاء بعد مجهود كبير وضغوط غير طبيعية والجماهير تستحق الفرحة.
وأكد أن الأهلي نجح في تخطي عقبة المقاولون العرب، رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها، وحقق اللقب المفضل لدى الأهلي وجماهيره العريضة، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من البطولة ويحفزهم على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد.
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