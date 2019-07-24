شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: منش بنلعب لحساب حد.. وتمنينا الفوز على الزمالك ولكن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي عن حزنه لخسارة فريقه من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ33 للدوري الممتاز.
قال المنياوي في تصريحات لقناة أون سبورت، " كان نفسنا نكسب المباراة عشان نزود نقاطنا ونسعد جماهيرنا، ولاعبينا ياخدوا ثقة في نفسهم، قبل بداية الدوري والمشاركة في البطولة العربية أول أغسطس".
تابع" احنا مش بنلعب لصالح حد والاسماعيلي نادي نظيف وليس له علاقة بتفويت مباريات كما ذكر البعض.
وعن احتياجاته من الصفقات الجديد، أكد أن الإسماعيلي بحاجة لعدد 5 أو 6 صفقات جديدة ، مشددا على أن الإدارة تحاول التعاقد مع لاعبين سوبر أفضل من اللاعبين المتواجدة في صفوفنا.
وعن أزمة محمد عواد، علق المنياوي قائلا، "أساء التصرف بالكلام ضد ناديه، وأقول له "ياما لعيبة كتير جات على الأندية ومشيت فاضية وهو غلط ولكن انا مش هغلط فيه".
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